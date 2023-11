Elisabeth Borne appelle à la "retenue" après le meurtre d'un adolescent dans la Drôme

PARIS (Reuters) - La Première ministre française, Elisabeth Borne, a appelé mercredi à la "décence" et à la "retenue" face à l'émotion causée dans le pays par le meurtre d'un adolescent en marge d'une fête de village le week-end dernier dans la Drôme. Neuf personnes ont été interpellées dans cette affaire, a-t-elle fait savoir lors des questions d'actualité au Sénat. La classe politique et les réseaux sociaux se sont enflammés après le meurtre au couteau d'un adolescent de 16 ans prénommé Thomas dans la nuit de samedi à dimanche à Crépol (Drôme), village d'un demi millier d'habitants. A l'appel de la famille de la jeune victime, une marche blanche a eu lieu mercredi après-midi à Romans-sur-Isère (Drôme). "Aujourd'hui l'heure est à l'enquête et au recueillement", a dit la cheffe du gouvernement, reconnaissant que ce "drame soulève des questions plus larges" telle que celle de la "délinquance dans les territoires ruraux". "Je suis convaincue que ce moment appelle à la retenue et à la décence. Utiliser ce drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes", a poursuivi Elisabeth Borne. Des élus de tous bords ont réagi à ce meurtre à l'image de Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée. "Je connais tant de maires de petites communes qui n'organisent plus de fêtes de villages...", dit la double finaliste de l'élection présidentielle dans un entretien publié mardi par l'hebdomadaire Valeurs actuelles. "On assiste à une attaque organisée, émanant d'un certain nombre de banlieues criminogènes dans lesquelles se trouvent des 'milices' armées qui opèrent des razzias", ajoute-t-elle. Lundi sur le réseau X, l'ancien candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle Eric Zemmour a fait une comparaison avec d'autres faits divers notamment la mort, fin juin, d'un jeune homme prénommé Nahel lors d'un contrôle de police en banlieue parisienne qui a déclenché plusieurs nuits d'émeutes dans tout le pays, et le meurtre d'un professeur, Dominique Bernard, à Arras (Nord) le mois dernier. "Nous avons Lola, Thomas, Laura, Maurane, Julien, Dominique, le père Hamel et tant d'autres. Eux ont Nahel et Traoré. Leurs martyres sont des délinquants multirécidivistes. Nos martyres sont des victimes innocentes de la guerre de civilisation", a écrit le polémiste, dénonçant un "véritable djihad du quotidien que subissent les Français". "Deux peuples vivent en France, dont l'un doit fuir sans cesse les agressions d'une fraction de plus en plus violente de l'autre", a-t-il écrit. A gauche, le député La France insoumise de la Somme François Ruffin a appelé mardi sur le même réseau les Français à être des "remparts" contre "ces divisions, ces affects malsains". "Quels sentiments nous habitent, tous, toutes, confrontés à ces faits ? La colère contre les violents. La compassion, la tendresse pour les victimes, pour leurs familles. Simple, évident, universel. Pourtant une ambiance pesante, insidieuse, non-dite, règne dans les médias, sur les réseaux sociaux : comme s'il fallait choisir son camp, selon l'origine réelle ou supposée des victimes ou des agresseurs", a-t-il déploré. (Reportage Elizabeth Pineau et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)