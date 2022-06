Elisabeth Borne appelle à donner à Emmanuel Macron "une majorité forte et claire"

PARIS (Reuters) - La Première ministre, Elisabeth Borne, a appelé dimanche soir au rassemblement autour du camp présidentiel, la coalition "Ensemble", pour le second tour des élections législatives, soulignant qu'elle était "la seule force politique en mesure d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale".

"Nous ne pouvons pas prendre le risque de l'instabilité et des approximations", a-t-elle lancé en référence à l'alliance de gauche (Nupes), lors d'une allocution à l'issue du premier tour des élections législatives.

"J'appelle toutes les forces républicaines à se rassembler autour de ce projet [d'Ensemble] et de nos candidats", a-t-elle dit, invitant à "une majorité forte et claire".

Arrivée en tête dans la 6e circonscription du Calvados, celle qui a été nommée à la tête du gouvernement le 20 mai dernier a fait son premier discours de cheffe de la majorité au siège parisien du parti présidentiel Renaissance.

Elisabeth Borne a attaqué la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon, au coude à coude avec la majorité en termes de pourcentages de voix recueillies, selon plusieurs instituts de sondage.

"La souveraineté nationale, ça n'est pas la rupture avec l'Europe, la fascination pour les régimes autoritaires et l'alignement sur la Russie, mais bien une Nation forte au sein d'une Europe plus indépendante", a-t-elle déclaré, invitant son camp à se mobiliser d'ici le second tour, dimanche prochain.

"Durant les jours qui viennent, comme moi, toutes les candidates et tous les candidats de la majorité présidentielle continueront ensemble à porter avec détermination notre projet, celui du pouvoir d'achat, celui d'une grande nation écologique, celui du plein emploi et du refus des inégalités de destin", a-t-elle détaillé.

Elisabeth Borne s'est aussi inquiétée du niveau d'abstention enregistré pour ce premier tour (entre 51,5% et 53,5% selon les estimations), un record pour la Ve République.

"Notre premier devoir collectif c'est de faire reculer l'abstention", a-t-elle dit. "Nous continuerons d'y oeuvrer en réformant nos institutions et en modernisant le dialogue avec toute la société."

Elle s'est en outre engagée à "apporter des réponses concrètes aux difficultés des Français".

(Bertrand Boucey, Sophie Louet et ELizabeth Pineau)