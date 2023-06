Elisabeth Borne annonce le passage du permis de conduire à 17 ans !

Elisabeth Borne annonce le passage du permis de conduire à 17 ans !













PARIS, 20 juin (Reuters) - Il sera possible de passer le permis de conduire dès l'âge de 17 ans en France à partir de l'année prochaine, a annoncé mardi la Première ministre Elisabeth Borne. "Je vous confirme qu'à partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans", a répondu la cheffe du gouvernement à une question du média en ligne Brut. Elisabeth Borne a dit inscrire cette initiative dans le cadre du plan "France Ruralités" qu'elle a présenté la semaine dernière, afin notamment de faciliter l'accès au stages pour les élèves de centres d'apprentissage ou de lycées professionnels vivant en milieu rural. La Première ministre a promis lors de l'interview accordée à Brut d'élargir aux élèves de lycées professionnels l'aide de 500 euros dont peuvent à l'heure actuelle bénéficier les apprentis pour passer leur permis. (Rédigé par Tangi Salaün)