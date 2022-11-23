Elior publie un CA de 4,45 MdsE et un Ebita ajusté de -48 ME sur 2021-2022
23 novembre (Reuters) - Elior Group SA:
* CA ANNUEL DES ACTIVITÉS POURSUIVIES EUR 4,45 MDS VERSUS EUR 3,69 MDS IL Y A UN AN
* PERTE D'EBITA ANNUEL AJUSTÉ EUR 48 MLNS VERSUS PERTE EUR 64 MLNS IL Y A UN AN
* PERTE NETTE PART DU GROUPE ANNUELLE EUR 427 MLNS VERSUS PERTE EUR 100 MLNS IL Y A UN AN
* À FIN SEPTEMBRE, LIQUIDITÉ DISPONIBLE EUR 399 MLNS ; ENDETTEMENT FINANCIER NET EUR 1,217 MDS
* PERSPECTIVES 2022-2023: CROISSANCE ORGANIQUE DU CA D'AU MOINS 8%
* PERSPECTIVES 2022-2023: MARGE D'EBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE 1,5% ET 2,0%
* PERSPECTIVES 2022-2023: DÉPENSES D'INVESTISSEMENT COMPRISES ENTRE 1,5% ET 1,7% DU CA
* RÉAFFIRMATION DES AMBITIONS FINANCIÈRES À HORIZON 2024 ET DES ENGAGEMENTS RSE À HORIZON 2025
* AU 30 SEPTEMBRE, 67% DE NOS CONTRATS AVAIENT ÉTÉ RENÉGOCIÉS AVEC SUCCÈS, TOTALISANT POUR LE GROUPE EUR 139 MLNS DE HAUSSES DE PRIX SUR 12 MOIS GLISSANTS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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