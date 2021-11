Elior fixe de nouveaux objectifs après des résultats au-dessus des attentes

par Federica Mileo et Diana Mandia

24 novembre (Reuters) - Elior a annoncé mercredi ses premiers objectifs financiers chiffrés depuis la pandémie de COVID-19 après avoir enregistré des résultats annuels supérieurs aux attentes à la faveur de la reprise progressive de ses activités.

Le titre a gagné initialement près de 10% en Bourse. Ces gains ont toutefois été presque totalement effacés lorsque le directeur général, Philippe Guillemot, a indiqué qu'un retour probable au télétravail généralisé, avec la nouvelle vague épidémique en Europe, impacterait les futurs revenus du groupe et pourrait remettre en cause les objectifs d'Elior pour le prochain exercice.

Le groupe de restauration collective vise pour l'exercice 2021-2022 une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 18% et une marge d'Ebita ajusté comprise entre 2% et 2,5%. Il table sur une marge s'exploitation ajusté d'environ 4,6% en 2023-2024.

Sur l'ensemble de l'année, Elior a dégagé un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros et a réduit sa perte d'Ebita ajusté à 64 millions d'euros.

Le groupe précise avoir enregistré sur la période juillet-septembre son meilleur trimestre depuis le début de la pandémie, avec un chiffre d'affaires équivalent à 85% de celui du quatrième trimestre de l'exercice 2018-2019, soit avant l'apparition du COVID-19.

Les investisseurs ont salué ces résultats meilleurs que prévu, certains soulignant toutefois que les objectifs du groupe français étaient moins spectaculaires que ceux de ses concurrents Sodexo et Compass.

"Bien que ces prévisions soient plus faibles que celles de ses rivaux, leurs objectifs pour 2024 sont ambitieux, bien supérieurs au consensus et aux niveaux d'avant le COVID", ont souligné les analystes de Bernstein. (Reportage Federica Mileo et Diana Mandia, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)