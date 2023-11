Elior : Croissance du CA en 2024 inférieure aux attentes

22 novembre (Reuters) - Elior a prévu mercredi un chiffre d'affaires annuel inférieur aux attentes des analystes pour son exercice 2024, après avoir publié son premier bénéfice depuis le début de la pandémie de COVID. Le troisième plus grand traiteur contractuel d'Europe s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 5% et à une marge pour le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) d'environ 2,5% pour l'exercice fiscal qui a débuté en octobre. Les analystes interrogés par la société tablaient sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 5,9% et une marge EBITA de 2,6% pour 2024. L'EBITA ajusté d'Elior était de 59 millions d'euros au cours des 12 mois se terminant le 30 septembre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 50 millions d'euros. "Malgré des pressions inflationnistes inédites, l'exercice 2022-23 marque le retour à la rentabilité opérationnelle, prémices d'un redressement plus marqué", a déclaré le PDG Daniel Derichebourg dans un communiqué. Il a également souligné l'effet positif des acquisitions et l'amélioration des renégociations des contrats de restauration en France et en Italie. (Reportage Federica Mileo à Gdansk ; version française Lina Golovnya)