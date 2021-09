Eliminatoires Coupe du Monde de football : les Pays-Bas vainqueur facilement

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les Néerlandais s'imposent 4-0 face au Monténégro à domicile. Les Pays bas ont attendu la fin de la première période pour ouvrir le score. Et c'est l'inévitable Memphis Depay, le nouvel attaquant du FC Barcelone qui ouvre le score. Le Néerlandais donne l'avantage à sa nation sur un penalty (38').

Les Néerlandais creusent ensuite l'écart en seconde période avec encore une fois une réalisation de Memphis Depay (62'). Wijnaldum scelle le sort du match quelque minutes après avec un nouveau but (70') et enfin Gakpo fait durer le plaisir pour les locaux avec une réalisation à la 76'. Au classement, les Néerlandais sont second du groupe G avec 10 points, une unité derrière la Turquie elle aussi vainqueur ce soir.