Eliminatoires Coupe du Monde de football : Le Danemark s'impose dans la douleur

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le Danemark s'impose sur la pelouse des Iles Féroes sur la plus petite des marges (1-0) pour les élliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Pourtant, les Danois ont dominé en première période mais n'ont pas réussi à ouvrir le score. Les visiteurs ont cru pourtant prendre l'avantage juste avant la pause. Wind croit ouvrir la marque mais l'arbitre signale une position de hors jeu et les 22 acteurs rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Ils ont attendu la toute fin de match pour enfin ouvrir le score par l'intermédiaire de Wind qui cette fois-ci n'a pas été signalé en position de hors-jeu (85').

Les Danois confortent donc leur première place du groupe F avec 15 points devant Israël lui aussi vainqueur ce soir face à l'Autriche.