Eliminatoires Coupe du Monde de football : La Turquie et l'Autriche s'imposent, la Croatie s'est fait peur

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

La Turquie a eu du mal pour s'imposer face à l'équipe de Gibraltar. Les visiteurs ont attendu la seconde période et peu avant l'heure de jeu pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Dervisoglu (54'). Calhanoglou scelle le sort du match avec un but peu après l'heure de jeu (65'). Karaman participe également à la fête avec une réalisation à la 83'.

Dans les autres rencontres de la soirée, Israël s'est fait peur face à l'Autriche. Les locaux ont mené 3-0 avant de voir les Autrichiens revenir à 3-2. Avant que Weissmann permette aux Israliens de souffler (59') et de remporter la rencontre finalement 5 buts à 2.

Et l'Ecosse quant à elle s'est imposée 1 but à 0 face à la Moldavie grâce à une réalisation de Dykes en début de partie (14').

Les Croates, eux, ont eu du mal face à la Slovaquie avec une victoire 1-0 sur une réalisation en toute fin de rencontre de Brozovic (84').