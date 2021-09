Eliminatoires Coupe du monde de football : La Pologne déroule, la Roumanie s'impose

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Pluie de buts ce soir lors des éliminatoires comptant pour la Coupe du monde 2022. La Pologne a fait un carton face à Saint-Marin. Victoire écrasante pour les coéquipiers de Robert Lewandoski 7 buts sur le terrain du micro-état. La superstar polonaise a inscrit un doublé en première période avant que son remplaçant à la mi-temps Buksa ne marque un triplé. Dans les autres matchs de la soirée, la Roumanie s'est défait du Liechtenstein 2 buts à 0. La différence s'est fait en première période avec des réalisations de Tosca et Manea respectivement à la 11' et 18'.

Et enfin, le Kosovo et la Grèce se sont quittés sur un match nul 1 - 1. La Grèce a cru remporter le match grâce à Douvikas (46') mais les locaux ont arraché l'égalisation en fin de match grâce à Muriqui (91').