Eliminatoires Coupe du Monde de football : L'Allemagne déroule

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Carton plein pour l'Allemagne ce soir lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, les locaux n'ont fait qu'une bouchée de l'Arménie 6 buts à 0 sur sa pelouse.

La différence s'est fait en première période avec 4 réalisations inscrites en 45 minutes. Gnabry a ouvert le score dans les premières minutes (6') avant d'être auteur d'un doublé dix minutes plus tard (15'). Reus creuse ensuite l'écart d'une superbe frappe (35').

Timo Werner a participé à la fête avec également une réalisation juste avant la mi-temps (45'). Hofmann et Adeyemi alourdissent la marque en seconde période (52' et 91').

Au classement, les hommes d'Hans Flick repassent devant leur adversaire du jour avec 12 unités au compteur.