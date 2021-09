Éliminatoires Coupe du Monde de football 2022 : Messi porte l'Argentine

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour son dixième match des Éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 en zone Amérique du sud, l'Argentine a été porté par son capitaine Lionel Messi pour vaincre la Bolivie (3-0). Le numéro dix de l'Albiceleste s'est offert un triplé (14', 64', 88') face à une formation de la Verde totalement démunie dans le jeu. Grâce à l'attaquant du Paris-Saint-Germain, les hommes de Lionel Scaloni conservent leur deuxième place dans la poule. De son côté, le Brésil a dominé le Pérou (2-0) grâce à un autre joueur du PSG, Neymar. Le Brésilien a d'abord servi Ribeiro (15') avant d'inscrire un but à son tour (40'). La Seleçao compte six points d'avance sur les Argentins et neuf sur l'Uruguay, vainqueur de l'Équateur (1-0). Les autres résultats de la soirée : Paraguay 2-1 Venezuela ; Colombie 3-1 Chili.