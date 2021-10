Eliminatoires Coupe du monde 2022 : Neymar brille avec le Brésil

par Adrien Verger (iDalgo)

Trois matchs se disputaient cette nuit en Amérique du Sud à l'occasion des qualifications pour la coupe du monde 2022 au Qatar. Le Brésil recevait l'Uruguay avec Neymar titulaire. Actuellement dans une phase difficile avec le PSG, le Brésilien a rassuré cette nuit avec une performance de haut niveau. Un but et deux passes décisives ont permis au Brésil de l'emporter 4-1 et de consolider la tête du classement. De son côté, l'Argentine a assuré le minimum contre le Pérou (1-0) et reste 2e avec 8 points d'avance sur l'Equateur. Enfin, le Chili peut encore y croire après sa large victoire face au Venezuela 3-0. L'équipe entraînée par Lasarte est 6e à 3 points du top 5 qualificatif à la coupe du monde 2022.