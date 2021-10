Eliminatoires Coupe du Monde 2022 : Le Danemark s'impose sans souci

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le Danemark n'a pas tremblé en s'imposant sur le terrain de la Moldavie sur le score de 4 buts à 0. C'est Skov Olsen qui ouvre la marque à la 23e minute et qui commence le festival danois. Kjaer fait le break sur penalty (34') avant que Norgaard (39') n'alourdisse la marque.

Et enfin juste avant la pause, Maehle participe à la fête (44').

En seconde période, les Danois gèrent leur avance au score et les Moldaves n'ont pas réussi à réagir ni à même se montrer dangereux. (0 tir dans le match)

Au classement, le Danemark poursuit son sans-faute avec 21 points sur 21 et surtout 26 buts marqués et 0 encaissé.