Eliminatoires Coupe du Monde 2022 : L’Algérie corrige le Niger, l’Egypte assure

par Adrien Verger (iDalgo)

La troisième journée de qualifications de la zone Afrique pour la coupe du monde au Qatar 2022 s'est poursuivie ce vendredi. L'Algérie n'a pas fait de détail face au Niger et s'est imposée sur le score de 6-1. 5 buts en deuxième mi-temps dont deux du Lyonnais Slimani permettent aux Fennecs de garder la tête du groupe A avec 7 points en trois matchs. L'Egypte a assuré l'essentiel en s'offrant la Libye à domicile sur le score de 1-0. Les Pharaons restent leaders du groupe F devant leur adversaire du jour. La Côte d'Ivoire a facilement dominé le Malawi 3-0 et se classe toujours en tête du groupe D. L'Angola bat le Gabon 3-1, le Cameroun s'impose sur le même score face au Mozambique et reste à 1 point de la Côte d'Ivoire. Enfin, le Burkina Faso surclasse Djibouti 4-0 et rejoint l'Algérie en tête du groupe A.