Éliminatoires Coupe du Monde 2022 : L'Uruguay retrouve la victoire face à la Bolivie

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans le cadre de la sixième journée des Éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 dans la zone Amérique du Sud, l'Uruguay s'est imposé face à la Bolivie (4-2) au Campeon del Siglo de Montevideo. La Celeste, qui restait sur quatre matchs sans succès dans le groupe, s'est fait plaisir en attaque par l'intermédiaire de Valverde (31'), Alvarez (47') et De Arrascaeta par deux fois (15', 67'). Le doublé de Moreno (59', 84') était insuffisant pour sauver la Verde. Les Uruguayens ont confirmé leur 4e place (12 points), juste derrière l'Équateur (13 points), accroché par le Chili (0-0) à dix contre onze ; et juste devant la Colombie (10 points) et le Paraguay (8 points) qui se sont également neutralisés (1-1). Enfin, le Pérou entretient un espoir de qualification après sa victoire face au Venezuela (1-0).