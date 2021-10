Eliminatoires Coupe du Monde 2022 : L'Egypte et le Gabon vainqueur !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les qualifications à la Coupe du Monde 2022 battent également leur plein en Zone Afrique avec la victoire du Gabon sur l'Angola 2 buts à 0. Pierre-Emerick Aubameyang a notamment ouvert le score dans le dernier quart d'heure et a délivré son équipe (74').

2-0 également pour le Burkina Faso face à une équipe de Djibouti qui a été réduite à 10 en seconde période (67').

Le Cameroun s'est défait lui aussi du Mozambique sur la plus petite des marges possibles (1 - 0) grâce à Ngadeu-Ngadjui (68').

La Côte d'Ivoire a eu plus de mal, mais s'est imposé 2 buts à 1 contre le Malawi. Nicolas Pepe (2') et Franck Kessie sur penalty (66') ont été les buteurs des locaux.

Et enfin, dans le dernier match de la soirée, l'Egypte s'est défait de la Libye sur le score de 3 buts à 0.