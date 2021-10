Eliminatoires Coupe du monde 2022 : L'Argentine facile, le Brésil accroché

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le football ne dort jamais, cette nuit des matchs se tenaient en Amérique du Sud pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Et l'Argentine peut remercier l'inévitable Lionel Messi auteur de l'ouverture du score lors de la victoire 3 buts à 0 contre l'Uruguay.

Le Chili s'est également imposé contre le Paraguay sur le score de 2 - 0, tout comme la Bolivie vainqueur contre le Pérou sur la plus petite des marges (1 - 0). Dans le même temps, le Venezuela s'est défait de l'Equateur sur le score de 2 buts à 1.

Petite déception du côté du Brésil avec un match nul et vierge (0 - 0) à l'extérieur contre la Colombie. À noter les titularisations de Neymar et Lucas Paqueta !

Au classement, le Brésil reste largement en tête avec 28 points devant l'Argentine et ses 22 unités au compteur.