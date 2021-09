Eliminatoires Coupe du Monde 2022 : L'Argentine et le Brésil continuent sur leur lancée

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans le cadre de l'avant-dernière journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 dans la zone Amérique du Sud, le Brésil a assuré sa première place du groupe en battant le Chili (1-0). La Seleçao a fait la différence grâce à Everton Ribeiro, rentré en jeu à la mi-temps (64'). En parallèle, l'Argentine a fait un grand pas vers la qualification en s'imposant face au Venezuela 3-1. Réduits à dix à la demi-heure de jeu après l'expulsion de Martinez (32'), les Bourgognes ont sombré juste avant la pause sur une frappe de Lautaro Martinez (45+2'). L'Albiceleste a conforté son avance par l'intermédiaire de Joaquin Correa (71') et Angel Correa (74'). Le penalty de Soteldo en fin de match (90+4') était anecdotique. Enfin, le Pérou et l'Uruguay se sont neutralisés (1-1) sur des réalisations de Tapia (24') et De Arrascaeta (29').