Eliminatoires Coupe du Monde 2022 : L'Algérie, le Maroc et l'Afrique du Sud s'imposent !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L'Algérie poursuit sa folle série d'invincibilité avec un 31e match sans défaite avec une victoire sur le terrain du Niger 4 buts à 0. La différence s'est fait en première mi-temps où Riyad Mahrez a ouvert le score sur un service de Bounedjah (20') avant que Slimani ne fasse le break (33'). Le Maroc, est également sorti vainqueur de son duel contre la Guinée sur le score de 4 buts à 1, avec notamment une réalisation de Boufal en fin de match (89').

Le Togo lui aussi s'est imposé ce soir contre le Congo 2 buts à 1. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score avant la pause par Placca (43') avant que les locaux n'égalisent (71'). Mais Denkey redonne finalement la victoire aux siens quelques minutes après (77.').

L'Afrique du Sud s'est défait de l'Ethiopie sur le score de 1 but à 0 grâce à un but contre son camp de Gibeto en début de match (11').

Plus tôt dans la journée, le Sénégal s'est imposé 3 - 1 contre la Namibie avec notamment 2 passes décisives de Sadio Mané. Tout comme le Ghana victorieux du Zimbabwe sur une réalisation de Partey (31').