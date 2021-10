Eliminatoires Coupe du Monde 2022 : Carton pour le Maroc et le Sénégal

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L'Afrique du Sud n'a pas tremblé aujourd'hui, lors des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 en s'imposant 3 buts à 1 sur le terrain de l'Ethiopie. Les locaux ont tenu le match nul jusqu'à la 70e minute avant de craquer.

Le Ghana se défait sur le même score du Zimbabwe (3 - 1). André Ayew a notamment inscrit un but (87'). La Guinée et le Soudan se sont quittés sur un score nul (2 - 2) tout comme le Togo et le Congo qui n'ont pas pu se départager avant la fin du temps réglementaire (1 - 1).

Et dans les rencontres de la soirée, le Maroc s'est imposé 3 buts à 0 face à la Guinée-Bissau et le Sénégal 4 buts à 1 contre la Namibie. Idrissa Gueye et Sadio Mane ont été buteurs.