Éliminatoires CDM 2022 : le Brésil poursuit son sans-faute

par Florian Burgaud (iDalgo)

La nuit dernière, les pays de la zone Amérique du Sud disputaient une nouvelle journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 prévue dans un peu plus d'un an au Qatar. Déjà large leader du groupe, le Brésil, vainqueur 3-1 au Venezuela après avoir été mené au score, a une nouvelle fois creusé l'écart grâce au match nul 0-0 de l'Argentine, repoussé à huit longueurs, au Paraguay. Par ailleurs, l'Uruguay et la Colombie se sont quitté sur le score de 0-0 quand l'Équateur domine la Bolivie 3-0 et le Pérou bat le Chili, très mal en point, 2-0. Dans la nuit de dimanche à lundi, une nouvelle journée sera au programme.