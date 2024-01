Eli Lilly lance un service en ligne pour son traitement de l'obésité

(Reuters) - Eli Lilly a lancé jeudi un site internet aux États-Unis destiné à aider les personnes souffrant d'obésité à obtenir des ordonnances auprès de prestataires de soins de santé à distance et à assurer la livraison à domicile de ses médicaments amaigrissants. Le démarrage de ce service, baptisé LillyDirect, fait suite au lancement de son médicament contre l'obésité Zepbound le mois dernier. Le marché des médicament pour la perte de poids devrait générer environ 100 milliards de dollars (91,40 milliards d'euros) d'ici à la fin de la décennie. La très forte demande de traitements performants, tels que le Wegovy de Novo Nordisk a entraîné une grave pénurie aux États-Unis. Se service direct au consommateur sera également disponible pour les personnes souffrant de diabète et de migraine. Le site internet mettra les patients en contact avec des prestataires de télésanté indépendants en complément de leur médecin traitant habituel ou comme alternative aux soins en personne pour certaines pathologies, a indiqué le laboratoire. Le site proposera également une offre de pharmacie fournie par des tiers, dans le cadre du service dit "de bout en bout" d'Eli Lilly. "C'est une option qui n'a jamais été offerte auparavant pour les médicaments de prescription", a déclaré à NBC News le directeur général du groupe, David Ricks. La société a ajouté qu'elle n'encourageait pas l'utilisation de ses traitements contre l'obésité et le diabète, Mounjaro et Zepbound, en dehors de leur usage autorisé, et qu'elle s'opposait à leur utilisation à des fins de "perte de poids cosmétique". En septembre, Eli Lilly a engagé des poursuites contre dix spas médicaux, centres de bien-être et pharmacies aux États-Unis pour avoir vendu des produits prétendant contenir du tirzepatide, l'ingrédient actif de Mounjaro et Zepbound. (Rédigé par Leroy Leo à Bangalore, version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)