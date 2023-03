Eli Lilly va réduire de 70% le prix de son insuline à la fin de l'année

1er mars (Reuters) - Eli Lilly va réduire de 70% le prix de son insuline la plus couramment prescrite, notamment Humalog et Humulin, à partir du quatrième trimestre, a annoncé mercredi le fabricant de médicaments. Cette décision intervient alors que les députés américains critiquent les entreprises du secteur de la santé pour la hausse des coûts de l'insuline. La loi sur la réduction de l'inflation, signée par le président Joe Biden, plafonne à 35 dollars (32,82 euros) le reste à charge des patients assurés par Medicare. "Bien que nous puissions attendre que le Congrès agisse ou que le système de santé en général applique cette norme, nous l'appliquons simplement nous-mêmes", a déclaré le directeur général, David Ricks, à CNN dans une interview. Le fabricant de médicaments baissera également le prix de son insuline générique Lispro à 25 dollars le flacon et étendra son programme Insulin Value Program, en vertu duquel le plafond de 35 dollars s'appliquera à environ 85% des pharmacies américaines. David Ricks a déclaré que les patients utilisant d'autres pharmacies qui ne participent pas au programme peuvent obtenir une remise sur le site internet d'Eli Lilly. "L'insuline est devenue une question centrale à cause de l'accessibilité", a dit David Ricks. Environ 8,4 millions parmi les 37 millions de personnes atteintes de diabète aux États-Unis utilisent de l'insuline, selon les données de l'American Diabetes Association. Eli Lilly, ainsi que Sanofi et Novo Nordisk représentent 90% du marché américain de l'insuline. Les fabricants de médicaments avaient auparavant fixé le prix de l'insuline à plus de 275 dollars par flacon, ce qui représente une augmentation de 1.200% du prix au cours des 20 dernières années, selon Insulin Initiative. (Reportage Bhanvi Satija à Bangalore, avec la contribution de Susan Heavey ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)