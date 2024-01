Eli Lilly en discussion avec Berlin pour le remboursement de médicaments amaigrissants, selon le Spiegel

Eli Lilly en discussion avec Berlin pour le remboursement de médicaments amaigrissants, selon le Spiegel













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Eli Lilly est en discussion avec le gouvernement allemand pour tenter de mettre fin à l'interdiction de prise en charge de traitements amaigrissants par le système de santé du pays, a déclaré lundi un cadre de l'entreprise au magazine Spiegel. Les représentants du fabricant américain de médicaments contre l'obésité et le diabète entretiennent un "bon dialogue" avec le gouvernement fédéral, a déclaré Ilya Yuffa, président de Eli Lilly International. "Je suis optimiste quant à la possibilité de parvenir à un accord", a-t-il ajouté dans une interview accordée au Spiegel, mettant en avant l'engagement de l'entreprise à réaliser d'important investissements industriels en Allemagne. L'injection hebdomadaire de Mounjaro, médicament pour la perte de poids, développé par Eli Lilly, a été approuvée dans l'Union européenne à la fin de l'année dernière pour certains patients en surpoids ou obèses, lorsqu'elle est associée à un régime hypocalorique et à de l'exercice physique. Le Mounjaro a été introduit de manière échelonnée sur le marché européen, en Allemagne, en Pologne et en Suisse, et son introduction en Grande-Bretagne est prévue dans les prochaines semaines. Ce lancement intervient alors que la demande croissante d'Ozempic, un médicament concurrent contre le diabète créé par Novo Nordisk, a fait dépasser la capacité de production de l'entreprise. L'injection hebdomadaire est une version moins dosée du Wegovy, un autre médicament amaigrissant de Novo Nordisk, qui fait également l'objet d'une très forte demande. Jusqu'à présent, les gouvernements européens étaient contre le remboursement de ces nouveaux traitements amaigrissants pour préserver leurs budgets de santé, l'Allemagne étant l'un des pays les plus stricts en la matière. Le ministère de la Santé allemand n'a pas fait de commentaire sur le sujet dans l'immédiat. Le Mounjaro a montré de meilleurs résultats, lors d'essais cliniques, que le Wegovy en terme de perte de poids chez les patients souffrant d'obésité. Eli Lilly s'apprête à construire sa première usine en Allemagne dans la ville d'Alzey, à l'ouest du pays, pour un montant de 2,3 milliards d'euros, afin de produire des médicaments contre le diabète et pour la perte de poids, dont le Mounjaro. (Reportage Ludwig Burger, version française Mathias de Rozario, édité par Kate Entringer)