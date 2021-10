Elfyn Evans toujours en tête du Rallye de Finlande, Sébastien Ogier cinquième

par Arthur Cremers (iDalgo)

En tête vendredi soir après les six premières spéciales du rallye de Finlande, Elfyn Evans (Toyota) a confirmé ce samedi. Après neuf nouvelles spéciales, le Britannique, qui en a remporté cinq d'entre elles, figure toujours tout en haut du classement général de la 10ème manche du championnat WRC avant la journée de dimanche. Derrière, ce n'est plus Craig Breen (Hyundai) qui le talonne mais bien l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), pointé à 9 secondes et 1/10 et qui a empoché les quatre autres courses aujourd'hui. Troisième de la quinzième et dernière spéciale du jour, le Français Sébastien Ogier (Toyota) a gagné une place au classement par rapport à hier et est désormais cinquième, à 1 minute 23 secondes et 7/10 d'Evans.