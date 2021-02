Electrolux : Le titre baisse malgré un quatrième trimestre meilleur que prévu, craintes sur les marges

Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - L'action d'Electrolux reculait mardi de 1,7% à la Bourse de Stockholm après que le fabricant suédois d'électroménager a déclaré qu'il s'attendait à une hausse de ses coûts cette année, ce qui pourrait compromettre selon des analystes le consensus sur les marges du groupe.

L'entreprise a fait état de bénéfices au quatrième trimestre meilleurs que prévu, tout en mettant toutefois en garde contre des coûts logistiques élevés en 2021 dans un contexte impacté par la pandémie de coronavirus.

Alors qu'Electrolux a annoncé une marge de 5,0% en 2020, supérieure aux attentes, les analystes de Citi estiment que l'entreprise risque de ne pas atteindre le consensus de 5,3% attendu pour 2021.

Le plus grand acteur européen du secteur a publié un bénéfice d'exploitation de 2,50 milliards de couronnes (246 millions d'euros) au quatrième trimestre, contre 960 millions un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 2,34 milliards de couronnes, selon les données Refinitiv.

Le groupe suédois a également a proposé un dividende de 8 couronnes par action pour 2020, contre 7 couronnes en 2019 et a déclaré qu'Electrolux s'attendait au premier semestre à des ventes supérieures à celles de l'année dernière.

"Les ventes ont continué à tirer profit du fait que les consommateurs consacrent une plus grande part de leur budget domestique à l'amélioration de l'habitat et nous avons également obtenu de bons résultats en matière de prix et de mix produit", a déclaré le directeur général Jonas Samuelson dans un communiqué.

L'entreprise a dit qu'elle s'attendait à augmenter ses prix en 2021 pour compenser le coût des matières premières.

(Anna Ringstrom, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)