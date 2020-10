Electrolux dépasse les attentes au T3, aidé par le confinement

Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - Le fabricant suédois d'électroménager Electrolux a revu à la hausse vendredi ses perspectives pour 2020 et affiche des bénéfices au titre du troisième trimestre supérieurs aux attentes des analystes.

Le groupe, concurrent de Whirlpool, LG Electronics et Samsung Electronics, estime notamment que les mesures de confinement ont favorisé les achats de ses produits.

Il avait déjà dit constater, le 25 septembre dernier, une nette amélioration de son activité au troisième trimestre, et proposé de rétablir le versement d'un dividende.

Electrolux a publié pour la période un bénéfice d'exploitation de 3,22 milliards de couronnes suédoises (310 millions d'euros), alors que les analystes tablaient sur 2,44 milliards, selon les données de Refinitiv Eikon.

"Les ventes ont bénéficié du fait que les consommateurs passent plus de temps à la maison, utilisent plus intensivement leurs appareils électroménagers et consacrent une plus grande part de leur budget à l'amélioration de l'habitat", a déclaré le directeur général Jonas Samuelson dans un communiqué.

Dans une note, JP Morgan estime cependant que le trimestre restera "exceptionnel" de ce point de vue. "Jusqu'à quel niveau le secteur peut-il s'appuyer sur un environnement de prix favorable et pour combien de temps, c'est la question centrale", indique la banque d'investissement.

Après avoir ouvert en forte hausse, le titre, qui a gagné plus de 9% depuis le début de l'année. était quasi stable en milieu de matinée.

Electrolux, qui avait précédemment prévu une demande négative au niveau mondial sur l'exercice 2020, dit désormais s'attendre à une demande du marché des appareils électroménagers légèrement positive en Europe, légèrement positive à positive en Amérique du Nord et positive en Amérique latine.

Dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, Electrolux prévoit toujours une demande à la baisse.

(Helena Soderpalm, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)