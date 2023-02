Electricité : RTE se veut plus optimiste pour l'hiver 2023-2024

PARIS, 16 février (Reuters) - RTE est "plus optimiste" en matière de production d'électricité pour l'hiver 2023-2024 que pour l'hiver 2022-2023, a déclaré jeudi le directeur exécutif du pôle stratégie, prospective et évaluation de RTE, Thomas Veyrenc, lors d'une conférence de presse. La France ne devrait pas non plus être importatrice nette d'électricité dans les prochains mois, contrairement à ce qui s'est produit l'an dernier, a-t-il ajouté après la publication du bilan annuel de RTE. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)