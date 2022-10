Electricité : La France risque des délestages massifs si l'hiver est rude

par Caroline Pailliez

PARIS (Reuters) - La France ne pourra pas éviter des délestages massifs d'électricité en cas d'hiver normalement froid ou très froid, a déclaré jeudi Philippe Page Le Mérour, secrétaire du comité social d'entreprise central d'EDF, estimant que les capacités d'effacement ne suffiraient pas.

Les "effacements" sont des interruptions volontaires de consommation basés sur des systèmes de rémunération et d'incitations tarifaires.

Selon des modèles réalisés par le CSE central d'EDF, il devrait manquer en moyenne entre 5 et 15 gigawatts (GW) de capacité d'énergie en cas de pic de consommation cet hiver,

Il n'est pas garanti que la France puisse acheter l'électricité manquante sur les marchés, si jamais ses pays voisins connaissent également une forte demande, précise le secrétaire du CSE.

Il n'est pas garanti non plus qu'elle puisse produire cette électricité à partir de ses réserves en gaz. Il faudrait pour cela que le gouvernement renouvelle en permanence ses stocks durant l'hiver, a-t-il ajouté.

Il est par ailleurs peu probable que les énergies renouvelables jouent un rôle compensateur, précise-t-on au CSE.

Sur les 35 GW de capacités installées en France en photovoltaïque et en éolien, seulement 2 GW d'électricité sont en moyenne produits en cas de pic de consommation en hiver, en raison du manque de vent ou de soleil durant ces périodes.

"Si nous avons un hiver normalement froid ou très froid, la situation ne pourra pas se passer sans délestage massif et les capacités dites d''effacement' ne suffiront pas à passer l'hiver. Il faudrait quasiment avoir un hiver chaud pour ne pas voir de conséquences sur le réseau électrique", a déclaré Philippe Page Le Mérour.

La direction d'EDF estime que la France dispose d'un potentiel d'interruptions volontaires de consommation d'électricité de 5 à 6 gigawatts, et qu'il est possible, grâce à ce dispositif et une baisse de la consommation, d'éviter des coupures cet hiver.

Comme le reste de l'Europe, la France est confrontée à une crise énergétique inédite alimentée par la baisse des livraisons de gaz russe, sur fond de guerre en Ukraine, ainsi qu'à des opérations de maintenance et des problèmes de corrosion qui pénalisent fortement la production du parc de centrales nucléaires d'EDF et contribuent aux prix très élevés de l'électricité.

Le secrétaire du CSE central d'EDF estime sur ce sujet que le calendrier de maintenance des réacteurs est "tenable", sauf "aléas" industriels.

"Il y a des aléas techniques, on ne vend pas des assurances. La maintenance, c'est parfois plus compliqué", a-t-il dit.

(Reportage Caroline Pailliez, édité par Kate Entringer)