Electricité : La France a eu recours à l'aide de ses voisins lundi dit RTE

PARIS, 13 décembre (Reuters) - Le gestionnaire des lignes à haute tensions françaises RTE a activé lundi matin des mécanismes de "secours mutuel" avec certains des pays voisins de la France pour disposer de davantage d'électricité face à une consommation un peu plus élevée que prévu, a indiqué une porte-parole de la société.

Dans le cas de l'Angleterre, RTE a sollicité son homologue afin de réduire les exportations françaises de 600 mégawatts (MW), soit à peu près la moitié de ce qui était prévu, entre 9h et 10h.

Sur le même créneau, la société a demandé aux opérateurs de réseaux de transport d'électricité belge et italien, Elia et Terna, d'obtenir de chacun environ 300 MW de plus que prévu, a précisé la porte-parole de RTE. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)