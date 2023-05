Elections locales au Royaume-Uni, un "scrutin-test" pour Rishi Sunak

Crédit photo © Reuters

par Andrew MacAskill et Alistair Smout LONDRES (Reuters) - Les électeurs sont appelés aux urnes jeudi au Royaume-Uni à l'occasion d'élections locales, premier test électoral pour le Premier ministre conservateur Rishi Sunak après une année émaillée de scandales politiques, de grèves et de difficultés économiques. L'élection des conseils locaux aura valeur de test et permettra d'évaluer le soutien de la population avant les élections législatives attendues l'an prochain, et de déterminer si le Parti travailliste, qui bénéficie d'une avance dans les sondages, peut remporter une victoire électorale. Rishi Sunak, qui a pris ses fonctions l'an dernier après le mandat de Boris Johnson, entaché de scandales, et les troubles économiques qui ont entraîné la chute de Liz Truss après seulement deux mois au pouvoir, a le mérite d'avoir stabilisé l'économie britannique. Son parti devrait toutefois perdre de nombreux sièges lors de ces élections, alors que les Conservateurs sont opposés non seulement aux Travaillistes - crédités d'environ 15 points d'avance dans les sondages - mais aussi aux Libéraux-démocrates. Les résultats, qui devraient être connus vendredi, n'affecteront pas directement la capacité de Rishi Sunak à gouverner, le vote n'entraînant pas de changements au Parlement. (Reportage Andrew MacAskill; version française Camille Raynaud)