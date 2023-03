Elections législatives en Estonie, un test pour le gouvernement pro-Kyiv

TALLINN (Reuters) - Les Estoniens sont appelés aux urnes dimanche à l'occasion des élections législatives, un scrutin qui oppose le gouvernement sortant, pro-Kyiv, à l'extrême droite, qui souhaite mettre fin à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Les sondages donnent le Parti de la réforme d'Estonie de la Première ministre Kaja Kallas en tête, devant le parti d'extrême droite EKRE. Si le Parti de la réforme d'Estonie conservait le pouvoir, Tallinn verrait sa ligne pro-européenne renforcée, poursuivrait sa transition vers une énergie plus verte et continuerait à accueillir des réfugiés ukrainiens. EKRE est toutefois populaire dans certaines régions, notamment en raison de ses promesses de faire baisser les factures d'énergies en s'opposant à la transition énergétique, et de mettre fin à l'accueil de réfugiés en provenance d'Ukraine. Les bureaux de vote fermeront à 20h00 heure locale (18h00 GMT) et la plupart des régions devraient publier leurs résultats avant minuit. (Reportage Andrius Sytas; version française Camille Raynaud)