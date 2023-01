Elections législatives anticipées en Slovaquie en septembre prochain

31 janvier (Reuters) - Le Parlement slovaque a approuvé mardi la tenue d'élections législatives anticipées le 30 septembre prochain, soit cinq mois avant la fin initiale de la législature actuelle, après que le gouvernement de centre-droit a perdu un vote de confiance et qu'aucun accord de nouvelle coalition n'a été trouvé.

Le gouvernement du Premier ministre Eduard Heger a perdu la confiance du Parlement en décembre lorsqu'un parti membre de la coalition a décidé de rejoindre l'opposition, laquelle reproche au gouvernement de ne pas agir suffisamment contre la hausse du coût de la vie.

Ce scrutin donnera lieu à un duel entre, d'un côté, les partis libéral et conservateur pro-Occident et, de l'autre, deux formations de gauche plus favorables à la Russie, tel que le parti Smer de l'ancien Premier ministre Robert Fico s'opposant à l'envoi d'armes à l'Ukraine et se montrant sceptique sur les sanctions occidentales visant la Russie.

Jusqu'à présent, la Slovaquie, membre de l'Otan, a apporté un soutien important à l'Ukraine, en lui fournissant notamment des véhicules d'infanterie et une batterie du système de défense antiaérienne S-300. (Reportage Jan Lopatka et Robert Muller; version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)