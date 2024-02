Elections au Pakistan au lendemain d'explosions meurtrières

Elections au Pakistan au lendemain d'explosions meurtrières













Crédit photo © Reuters

par Asif Shahzad et Gibran Naiyyar Peshimam ISLAMABAD (Reuters) - Les électeurs pakistanais se rendent aux urnes jeudi pour des élections législatives dans un climat marqué par une vague d'attentats, une crise économique et un environnement politique très polarisé. La plupart des scrutins devraient voir s'opposer des candidats soutenus par l'ancien Premier ministre Imran Khan, actuellement en détention, dont le parti a remporté les dernières élections, et des candidats du parti de Nawaz Sharif, qui a occupé par trois fois les fonctions de Premier ministre et est actuellement donné favori. Les analystes estiment qu'aucun vainqueur clair ne pourrait émerger des urnes, mais que les puissants généraux pakistanais pourraient jouer un rôle. L'armée pakistanaise a gouverné directement ou supervisé les gouvernements tout au long de l'histoire du pays. Elle maintient toutefois depuis plusieurs années qu'elle n'interfère pas dans les affaires politiques. Imran Khan estime que l'armée est à l'origine d'une répression visant à interdire son parti, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), tandis que des analystes et des opposants affirment que Nawaz Sharif bénéficie du soutien par les généraux. Nawaz Sharif, qui est rentré dans son pays en octobre après quatre années d'exil auto-imposé à Londres, est candidat à un quatrième poste de Premier ministre lors des élections du 8 février. En 2017, la Cour suprême lui avait interdit d'exercer toute fonction publique ou de se présenter à des élections. Elle lui reprochait notamment ne pas avoir divulgué les revenus d'une société appartenant à son fils. Si aucun candidat ne remporte de majorité claire lors du scrutin, il sera difficile de relever les nombreux défis auxquels est confronté le Pakistan, notamment l'obtention d'un nouveau plan de sauvetage du Fonds monétaire international, alors que l'accord conclu l'an dernier doit expirer en mars. Les premiers résultats sont attendus quelques heures après la clôture du scrutin à 17h00 (12h00 GMT). Le spectre d'attaques terroristes plane sur le scrutin, alors que deux explosions se sont produites mercredi près de bureaux de candidats aux élections dans la province pakistanaise du Baloutchistan, dans le sud-ouest du pays, faisant 26 morts et des dizaines de blessés. (Reportage Asif Shahzad et Gibran Peshimam; version française Camille Raynaud)