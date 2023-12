Election présidentielle en RDC dans un contexte de tensions

par Ange Kasongo et Djaffar Al Katanty KINSHASA/GOMA, République démocratique du Congo, 20 décembre (Reuters) - L es électeurs sont appelés aux urnes mercredi en République démocratique du Congo (RDC) pour des élections présidentielle, législatives et régionales, après une campagne chaotique marquée par des allégations de fraude imminente, de la violence électorale et des problèmes logistiques. La commission électorale nationale indépendante (CENI) de la RDC insiste depuis des mois sur le fait qu'elle organisera un scrutin libre et équitable, comme elle s'y est engagée, même si des observateurs indépendants ont signalé des irrégularités qui, selon eux, mettront en péril la légitimité des résultats. A l'approche de la date du scrutin, les autorités ont demandé que des hélicoptères supplémentaires soient déployés afin de transporter du matériel électoral, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la capacité de la CENI à ouvrir des bureaux de vote dans les zones difficiles d'accès. Le président sortant Félix Tshisekedi, dont le premier mandat a été marqué par des difficultés économiques, des épidémies et une aggravation de l'insécurité dans l'est du pays, est candidat à sa réélection. Il affrontera notamment le gynécologue et lauréat du prix Nobel de la paix en 2018 Denis Mukwege, le leader de l'opposition Martin Fayulu et l'opposant Moïse Katumbi. Des candidats de l'opposition et des observateurs électoraux ont tiré la sonnette d'alarme quant à la transparence des élections, soulevant notamment des questions sur l'établissement des listes électorales. Les tensions se sont accrues dernièrement. Deux candidats aux élections législatives ont été tués le 15 décembre dans des incidents distincts. Les bureaux de votes ouvriront à 04h00 GMT et fermeront à 16h00. Les résultats provisoires complets sont attendus le 31 décembre. La RDC est le troisième producteur mondial de cuivre et le premier producteur de cobalt, utilisé notamment dans la fabrication de batterie. (Avec la contribution de Sonia Rolley, Yassin Kombi et Fiston Mahamba, rédigé par Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)