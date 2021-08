Elche et Bilbao se partagent les points en clôture de la première journée du championnat espagnol

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Sur sa pelouse, Elche a tenu en échec ce lundi l’Athletic Bilabo (0-0) en clôture de la première journée de Liga au terme d’une rencontre très équilibrée entre les deux formations. Les deux équipes se sont montrées dangereuses à plusieurs reprises sans parvenir à trouver l’ouverture. Les locaux pensaient pourtant ouvrir la marque à la 29e minute par Fidel. Après consultation du VAR, l’arbitre de la rencontre, Adrian Cordero Vega, a finalement refusé le but. Plus tôt dans la soirée, Villarreal et Grenade s’étaient déjà quittés sur un résultat nul. Ce second match de la journée se termine, lui aussi, sur un score de parité. À l’occasion de la 2e journée, Elche se rendra au Wanda Metropolitano pour y affronter l’Atlético Madrid. De son côté, Bilbao recevra le FC Barcelone à San Mamés.