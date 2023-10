Eiffage remporte un contrat de fabrication de pièces de transition pour le parc éolien Baltic Power

18 octobre (Reuters) - Eiffage SA: * EIFFAGE REMPORTE LE CONTRAT DE FABRICATION DES 76 PIÈCES DE TRANSITION POUR BALTIC POWER, PREMIER PARC ÉOLIEN OFFSHORE EN POLOGNE * EIFFAGE, AU TRAVERS DE SMULDERS (FILIALE BELGE D'EIFFAGE MÉTAL), A REMPORTÉ LE MARCHÉ ATTRIBUÉ PAR BALTIC POWER (COENTREPRISE D'ORLEN ET NORTHLAND POWER) * CONTRAT POUR LA CONCEPTION, LA FABRICATION ET LA FOURNITURE DES 76 PIÈCES DE TRANSITION DU FUTUR PARC ÉOLIEN OFFSHORE AU LARGE DE LA POLOGNE * LA FABRICATION DES ACIERS SECONDAIRES DÉBUTERA EN JANVIER 2024 AU SEIN DES USINES DE PRODUCTION D'EIFFAGE MÉTAL EN POLOGNE * BALTIC POWER AURA UNE CAPACITÉ DE PRODUCTION ANNUELLE MOYENNE POUVANT ALLER JUSQU'À 1,2 GW ET FOURNIRA EN ÉNERGIE DURABLE PLUS DE 1,5 MILLION DE FOYERS * MISE EN SERVICE EST PLANIFIÉE POUR 2026 Texte original tinyurl.com/4nvuuexm Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)