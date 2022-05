Eiffage: Le chiffre d'affaires progresse de 10% au premier trimestre

(Reuters) - Eiffage a fait état mardi d'une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, à la faveur d'une forte reprise de son activité de concessions après la pandémie.

Le groupe de BTP et de concessions a vu son chiffre d'affaires progresser de 10% à 4,4 milliards d'euros au premier trimestre par rapport à la même période l'an dernier.

Le chiffre d'affaires de son activité de concessions a grimpé de 22,1% sur un an, et celui de son activité de travaux, qui comprend la construction, les infrastructures et les systèmes énergétiques, a avancé de 7,8%.

(Reportage Valentine Baldassari ; version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)