Eiffage : Le chiffre d'affaires progresse de 10,4% au S1

Eiffage : Le chiffre d'affaires progresse de 10,4% au S1













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Eiffage a fait état mardi d'une hausse de 10,4% de son chiffre d'affaires semestriel, soutenu notamment par la bonne performance de ses segments travaux et concessions.

Le groupe français a réalisé un chiffre d'affaires de 10,43 milliards d'euros au premier semestre contre 9,45 milliards sur la même période l'an dernier, sa division travaux ayant connu une croissance dans toutes les branches et celle des concessions ayant bénéficié de la hausse des trafics autoroutiers et aéroportuaires. Le chiffre d'affaires de l'activité de concessions d'Eiffage a progressé de 10,2% à structure réelle à 1,76 milliard d'euros et celui de son activité de travaux, qui comprend la construction, les infrastructures et les systèmes énergétiques, a avancé de 10,4% à 8,68 milliards d'euros. Dans l'immobilier, le chiffre d'affaires a en revanche baissé de 16%. "Les tendances constatées en 2022 en France se confirment: chute du logement neuf partiellement compensée par la rénovation résidentielle et la construction neuve d'équipements publics et industriels", a déclaré le groupe. La commercialisation de logements a fortement ralenti et s'établit à 710 unités au premier semestre de 2023 contre 1.519 il y a un an. Eiffage a en outre confirmé ses perspectives pour 2023. (Rédigé par Dina Kartit et Diana Mandiá)