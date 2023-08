Eiffage : Le chiffre d'affaires progresse de 10,4% au S1

30 août (Reuters) - Eiffage a fait état mardi d'une hausse de 10,4% de son chiffre d'affaires semestriel, soutenu notamment par la bonne performance de ses segments travaux et concessions. Le groupe français a réalisé un chiffre d'affaires de 10,43 milliards d'euros au premier semestre contre 9,45 milliards sur la même période l'an dernier, sa division travaux ayant connu une croissance dans toutes les branches et celle des concessions ayant bénéficié de la hausse des trafics autoroutiers et aéroportuaires. (Rédigé par Dina Kartit et Diana Mandiá)