Eiffage: Le CA progresse de 5,5% au T3, objectifs 2023 confirmés

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Eiffage a fait état mercredi d'une hausse de 5,5% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2023 sur un an, la bonne performance de ses segments travaux et concessions ayant compensé les difficultés dans l'immobilier, et a confirmé ses objectifs financiers pour 2023. Le groupe français a enregistré un chiffre d'affaires de 5,462 milliards d'euros au troisième trimestre 2023 contre 5,175 milliards d'euros sur la même période un an plus tôt. L'activité d'Eiffage a progressé de 4,9% dans les travaux et de 8,3% dans les concessions lors du trimestre, mais les difficultés de l'immobilier se sont poursuivies avec une chute de 44,7%. "Les tendances constatées au 1e semestre 2023 en France se confirment : chute du logement neuf partiellement compensée par la rénovation résidentielle et la construction neuve d’équipements publics et industriels", indique Eiffage dans un communiqué. La commercialisation de logements s’établit à 1.011 réservations enregistrées à fin septembre 2023 contre 1.936 à fin septembre 2022, indique le groupe. Pour l'ensemble de l'année, Eiffage confirme tabler sur une nouvelle augmentation de son résultat opérationnel courant dans les divisions travaux et concessions et prévoit une croissance de son résultat net part du groupe. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)