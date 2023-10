Eiffage franchit le seuil de 20% du capital de Getlink

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe français de construction et de concessions Eiffage a annoncé mercredi qu'il allait franchir le seuil de 20% du capital de Getlink avec l'acquisition d'un bloc d'actions au prix de 14,80 euros par action. À l'issue du règlement-livraison de ce bloc d'actions représentant 1,76% du capital de la société concessionnaire du tunnel sous la Manche, Eiffage, premier actionnaire du groupe depuis 2022, détiendra 20,55% du capital et 20,72% des droits de vote de Getlink, a-t-il précisé dans un communiqué. Cet investissement de 143,5 millions d'euros est financé par Eiffage sur sa trésorerie disponible et confirme l'intention du groupe d'être un investisseur de long terme de Getlink. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Bertrand Boucey)