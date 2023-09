Eiffage estime à 117 millions d'euros l'impact de la taxe sur son ROC

PARIS (Reuters) - Eiffage, qui exploite en France plusieurs réseaux autoroutiers, estime que le projet de taxe gouvernementale sur les autoroutes entraînera une diminution d’environ 117 millions d'euros du résultat opérationnel courant (ROC) consolidé du groupe. "L'impact sur le résultat net consolidé part du groupe est à apprécier après intérêts minoritaires, sur la quote-part de 52% revenant à Eiffage", ajoute le groupe dans un communiqué diffusé jeudi, dans lequel il s'engage "à mettre en œuvre toutes les voies de recours et tous les moyens appropriés afin de faire valoir ses droits", notamment quant au respect de son contrat avec l'Etat. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)