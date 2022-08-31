Eiffage confirme ses perspectives pour 2022
31 août (Reuters) - Eiffage SA:
* CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2022 D'UNE NOUVELLE PROGRESSION DE L'ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE S'ÉLÈVE À 9,45 MILLIARDS D'EUROS AU 1ER SEMESTRE 2022, EN HAUSSE DE 8,6 % À STRUCTURE RÉELLE (+ 7,6 % PCC*) PAR RAPPORT AU 1ER SEMESTRE 2021
* HAUSSE SENSIBLE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À 925 MILLIONS D'EUROS AU S1(+ 36,2 %) ET DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À 354 MILLIONS D'EUROS (+ 36,2 %)
* NOUVELLE HAUSSE DU CARNET DE COMMANDES DES TRAVAUX À 18,0 MILLIARDS D'EUROS AU S1(+ 9 % SUR UN AN)
* LE CASH-FLOW LIBRE, RÉGULIÈREMENT NÉGATIF AU 1ER SEMESTRE, EST NEUTRE CETTE ANNÉE
* L'ENDETTEMENT FINANCIER NET S'ÉTABLIT À 10,0 MILLIARDS D'EUROS AU 30 JUIN (- 0,2 MILLIARD D'EUROS SUR 12 MOIS)
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S'ÉTABLIT AINSI À 354 MILLIONS D'EUROS AU S1 CONTRE 260 MILLIONS D'EUROS EN JUIN 2021 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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