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Eiffage, Budimex et Rizzani de Eccher remportent le contrat Rail Baltica en Lettonie

Eiffage, Budimex et Rizzani de Eccher remportent le contrat Rail Baltica en Lettonie

22 décembre (Reuters) - Eiffage SA:

* EIFFAGE, BUDIMEX ET RIZZANI DE ECCHER REMPORTENT EN GROUPEMENT LES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET DE POSE DE VOIES DE 230 KILOMÈTRES DE LA SECTION LETTONE DU PROJET FERROVIAIRE RAIL BALTICA

* LE CONTRAT, QUI COMPREND NOTAMMENT 175 OUVRAGES D'ART ET 11 PASSAGES À FAUNE, EST ESTIMÉ À 3,7 MILLIARDS D'EUROS

* IL FERA L'OBJET DE PLUSIEURS MARCHÉS À BONS DE COMMANDE PLURIANNUELS

* CE PROJET EST FINANCÉ À 85 % PAR LE FONDS EUROPÉEN CONNECTING EUROPE FACILITY ET À 15 % PAR LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE

* LA MOBILISATION DE L'ÉQUIPE TRAVAUX EST PRÉVUE AU PREMIER SEMESTRE 2024

* DÈS RÉCEPTION DE L'ORDRE DE SERVICE, EN VUE DU DÉMARRAGE DE LA PREMIÈRE TRANCHE DE 13 KILOMÈTRES DONT LE FINANCEMENT EST SÉCURISÉ À HAUTEUR DE 165 MILLIONS D'EUROS Texte original: shorturl.at/nsNO5 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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