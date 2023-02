Eiffage: Bénéfices en hausse, le groupe relève son dividende

Eiffage: Bénéfices en hausse, le groupe relève son dividende













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Eiffage a affiché mercredi une hausse de son bénéfice annuel, stimulée par des investissements favorables dans ses activités concessions et travaux, et a annoncé un dividende de 3,60 euros par action contre 3,10 euros l'an dernier. Le groupe de BTP a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 20,3 milliards d'euros pour 2022, en hausse de 7,3% à périmètre constant par rapport aux chiffres de 2021. Le groupe attribue cette croissance en partie aux investissements. L'activité concessions a été dynamisée par l'acquisition de Sun'R dans les énergies renouvelables, la mise en service de l'autoroute A79 en France et une montée au capital de Getlink, opérateur du tunnel sous la Manche. La société est devenue l'an dernier le premier actionnaire de Getlink avec une participation de 18,8% pour un investissement de près de 1,2 milliards d'euros. Le directeur général Benoît de Ruffray a indiqué dans un call aux analystes qu'une augmentation de la participation d'Eiffage dans Getlink était envisagée à hauteur de 30% "à moyen long terme", mais cependant souligné qu'elle ne serait liée qu'à des opportunités de cours. Le groupe prévoit désormais une nouvelle progression du résultat opérationnel courant dans les deux branches en 2023. La part d'Eiffage dans le résultat net devrait également être dopée par la participation de Getlink, précise le groupe. (Reportage de Dina Kartit, version française Augustin Turpin)