Eiffage affiche un chiffre d'affaires en hausse de 13,1 pour cent au 1er trimestre

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Eiffage a fait état mercredi d'un chiffre d’affaires en hausse de 13,1% au premier trimestre, citant les bons résultats de ses concessions autoroutières et l'augmentation de ses commandes. Le groupe français de construction et de concessions a réalisé sur le premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros et a enregistré une augmentation de 15% de son carnet de commandes. Les grèves et les perturbations des transports en France ont eu un impact positif sur l'entreprise, les voyageurs ayant été contraints de reprendre les autoroutes faute d'une meilleure alternative, a déclaré Jefferies dans une note de recherche, ce qui a atténué l'impact potentiellement négatif de la hausse des prix du carburant. APRR, deuxième opérateur autoroutier français en termes de chiffre d'affaires, et filiale du groupe Eiffage, a annoncé une augmentation de 5 % en glissement annuel des revenus de péage dans ses résultats du premier trimestre. Le trafic global des concessions autoroutières d'Eiffage, mesuré en kilomètres parcourus, est en hausse de 1,8 % à fin mars par rapport à l'année précédente. Eiffage a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de 2023, précisant anticiper une nouvelle progression de son résultat opérationnel courant dans son carnet de commandes et les concessions. Le groupe est l'actionnaire principal de Getlink, société concessionnaire du tunnel sous la Manche, depuis en octobre 2022. S'il n'envisage pas d'OPA, il pourrait encore augmenter sa participation, a-t-il indiqué. Dans l'attente de l'approbation des actionnaires, le PDG d'Eiffage, Benoit de Ruffray, a rejoint le conseil d'administration de Getlink le 27 avril, et l'investissement sera intégré au résultat net attribuable du groupe à partir du deuxième trimestre. Getlink a plus que doublé son chiffre d'affaires au premier trimestre, porté par sa nouvelle unité Eleclink, un câble sous-marin transférant l'électricité entre la France et le Royaume-Uni. (Reportage Victor Goury-Laffont à Gdansk, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)