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Eiffage affiche un CA consolidé d'APRR hors construction en hausse de 7,1% en 2023

Eiffage affiche un CA consolidé d'APRR hors construction en hausse de 7,1% en 2023

29 janvier (Reuters) - Eiffage SA:

* CHIFFRES D'AFFAIRES ET TRAFIC D'APRR POUR L'ANNÉE 2023 ET LE 4E TRIMESTRE 2023

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ D'APRR HORS CONSTRUCTION S'ÉTABLIT À 3 018,7 MILLIONS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2023

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ D'APRR HORS CONSTRUCTION EN HAUSSE DE 7,1 % SUR UN AN

* LE TRAFIC TOTAL, MESURÉ EN NOMBRE DE KILOMÈTRES PARCOURUS, A CONNU AU 31 DÉCEMBRE 2023 UNE HAUSSE DE 2,5 % EN COMPARAISON AVEC L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

* LE TRAFIC DES VÉHICULES LÉGERS CROÎT DE 2,8 % SUR 12 MOIS, CELUI DES POIDS LOURDS DE 0,5 %

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ D'APRR HORS CONSTRUCTION S'ÉTABLIT À 708,0 MILLIONS D'EUROS AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2023, EN HAUSSE DE 6,1%

* LE TRAFIC TOTAL, MESURÉ EN NOMBRE DE KILOMÈTRES PARCOURUS, A CONNU AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2023 UNE HAUSSE DE 2,8 % PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2022

* LE TRAFIC SUR LE TRIMESTRE CROÎT DE 3,4 % POUR LES VÉHICULES LÉGERS ET DE 0,3 % POUR LES POIDS LOURDS Texte original: shorturl.at/iOWX0 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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