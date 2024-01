Eiffage affiche un CA consolidé d'APRR hors construction en hausse de 7,1% en 2023

29 janvier (Reuters) - Eiffage SA: * CHIFFRES D'AFFAIRES ET TRAFIC D'APRR POUR L'ANNÉE 2023 ET LE 4E TRIMESTRE 2023 * LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ D'APRR HORS CONSTRUCTION S'ÉTABLIT À 3 018,7 MILLIONS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2023 * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ D'APRR HORS CONSTRUCTION EN HAUSSE DE 7,1 % SUR UN AN * LE TRAFIC TOTAL, MESURÉ EN NOMBRE DE KILOMÈTRES PARCOURUS, A CONNU AU 31 DÉCEMBRE 2023 UNE HAUSSE DE 2,5 % EN COMPARAISON AVEC L'ANNÉE PRÉCÉDENTE * LE TRAFIC DES VÉHICULES LÉGERS CROÎT DE 2,8 % SUR 12 MOIS, CELUI DES POIDS LOURDS DE 0,5 % * LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ D'APRR HORS CONSTRUCTION S'ÉTABLIT À 708,0 MILLIONS D'EUROS AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2023, EN HAUSSE DE 6,1% * LE TRAFIC TOTAL, MESURÉ EN NOMBRE DE KILOMÈTRES PARCOURUS, A CONNU AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2023 UNE HAUSSE DE 2,8 % PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2022 * LE TRAFIC SUR LE TRIMESTRE CROÎT DE 3,4 % POUR LES VÉHICULES LÉGERS ET DE 0,3 % POUR LES POIDS LOURDS Texte original: shorturl.at/iOWX0 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)