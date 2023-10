Egypte : Un missile frappe une ville de la mer Rouge près de la frontière israélienne















LE CAIRE/JÉRUSALEM, 27 octobre (Reuters) - Un missile a frappé tôt vendredi un hôpital de la ville égyptienne de Taba, située près de la frontière avec Israël, faisant six blessés, a rapporté le média égyptien Al Qahera News. Al Qahera, citant des sources, a indiqué que l'explosion qui s'est produite à Taba est liée aux combats qui oppose Israël au Hamas. Un témoin qui se trouvait à Taba a dit avoir entendu une explosion et voir de la fumée et de poussière s'élever dans les airs. Al Qahera a indiqué que le missile avait frappé un service ambulancier et un immeuble résidentiel utilisé par l'administration de l'hôpital de Taba. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ces informations dans l'immédiat. L'armée israélienne a dit être au courant d'un incident de sécurité dans la zone, précisant qu'il s'était produit "hors de nos frontières". Taba est un lieu de villégiature populaire de la mer Rouge, situé à quelque 220 kilomètres de Gaza. La ville fait face au port israélien d'Eilat. (Reportage Emily Rose à Jérusalem, Nafisa Eltahir, Ahmed Tolba et Hatem Maher au Caire et Yusri Mohamed à Ismaïlia, en Egypte, rédigé par Rami Ayyub; version française Camille Raynaud)